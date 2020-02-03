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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الروسي

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الروسي
http://almnatiq.net/?p=828021
المناطق - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تم خلال الاتصال بحث التعاون المثمر وتنسيق الجهود بين المملكة وروسيا بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.

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