احدث الأخبار

رئيس وزراء جمهورية اليونان يغادر الرياض
أبرز المواد
 تركيا: قصفنا 54 هدفا في إدلب ومقتل 76 جنديا سوريا
أبرز المواد
 وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة “الخامس”
منطقة الرياض
 خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الروسي
أبرز المواد
 وزير التعليم : نعمل على “ربط حقيقي” بين تخصصات الجامعات ووظائف المستقبل وبين المناهج واحتياجات السوق من المهن المطلوبة
أبرز المواد
 بدء الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 بـ “ترقيم المباني” في المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 أمانة القصيم تطلق أكبر حملة لرفع الأنقاض من الأحياء السكنية والمداخل الرئيسية
منطقة القصيم
 جريمة قتل تهز حائل وفيديو يوثق هروب الجناة
منطقة حائل
 أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية : الجمعيات التي تهتم بالأسرة لها دور كبير في تلافي الكثير من المشكلات الأسرية
المنطقة الشرقية
 الدفاع المدني بجازان يدعو لأخذ الحيطة نتيجة التقلبات الجوية
منطقة جازان
 إلى إشعار آخر.. الاتحاد الآسيوي يؤجل بطولة كأس آسيا بسبب فيروس كورونا
أبرز المواد
رئيس وزراء جمهورية اليونان يغادر الرياض

رئيس وزراء جمهورية اليونان يغادر الرياض

أبرز المواد
تركيا: قصفنا 54 هدفا في إدلب ومقتل 76 جنديا سوريا

تركيا: قصفنا 54 هدفا في إدلب ومقتل 76 جنديا سوريا

أبرز المواد
وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة “الخامس”

وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة “الخامس”

منطقة الرياض
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الروسي

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الروسي

أبرز المواد

رئيس وزراء جمهورية اليونان يغادر الرياض

رئيس وزراء جمهورية اليونان يغادر الرياض
http://almnatiq.net/?p=828032
المناطق - واس

غادر دولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس والوفد المرافق له الرياض اليوم.

وكان في وداع دولته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ – الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بن إبراهيم بيت المال ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة إيوانيس تاغيس .

روابط ذات صلة

تركيا: قصفنا 54 هدفا في إدلب ومقتل 76 جنديا سوريا

تركيا: قصفنا 54 هدفا في إدلب ومقتل 76 جنديا سوريا
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الروسي

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الروسي
وزير التعليم : نعمل على “ربط حقيقي” بين تخصصات الجامعات ووظائف المستقبل وبين المناهج واحتياجات السوق من المهن المطلوبة

وزير التعليم : نعمل على “ربط حقيقي” بين تخصصات الجامعات ووظائف المستقبل وبين المناهج واحتياجات السوق من المهن المطلوبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*