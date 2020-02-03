احدث الأخبار

مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتفقد المراكز والفروع التابعة للوزارة بمنطقة عسير
منطقة عسير
 بلدية طريف تتلف ٢ طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك
منطقة الحدود الشمالية
 علماء صينيون: الخفافيش مصدر فيروس كورونا الجديد
أبرز المواد
 مصرع 13 طفلا وجرح 40 آخرين دهسا بالأقدام في مدرسة كينية
أبرز المواد
 أكثر من 14 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم
أبرز المواد
 اليونيسف: 6500 طفل ينزحون يوميا بسبب القتال شمال غرب سوريا
أبرز المواد
 رئيس وزراء جمهورية اليونان يغادر الرياض
أبرز المواد
 تركيا: قصفنا 54 هدفا في إدلب ومقتل 76 جنديا سوريا
أبرز المواد
 وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة “الخامس”
منطقة الرياض
 خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الروسي
أبرز المواد
 وزير التعليم : نعمل على “ربط حقيقي” بين تخصصات الجامعات ووظائف المستقبل وبين المناهج واحتياجات السوق من المهن المطلوبة
أبرز المواد
 بدء الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 بـ “ترقيم المباني” في المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتفقد المراكز والفروع التابعة للوزارة بمنطقة عسير

مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتفقد المراكز والفروع التابعة للوزارة بمنطقة عسير

منطقة عسير
بلدية طريف تتلف ٢ طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك

بلدية طريف تتلف ٢ طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك

منطقة الحدود الشمالية
علماء صينيون: الخفافيش مصدر فيروس كورونا الجديد

علماء صينيون: الخفافيش مصدر فيروس كورونا الجديد

أبرز المواد
مصرع 13 طفلا وجرح 40 آخرين دهسا بالأقدام في مدرسة كينية

مصرع 13 طفلا وجرح 40 آخرين دهسا بالأقدام في مدرسة كينية

أبرز المواد

اليونيسف: 6500 طفل ينزحون يوميا بسبب القتال شمال غرب سوريا

اليونيسف: 6500 طفل ينزحون يوميا بسبب القتال شمال غرب سوريا
http://almnatiq.net/?p=828035
المناطق - وكالات

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” جميع الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية فورا في شمال غرب سوريا، حفاظا على الأطفال وحالاتهم النفسية.

وصدر في بيان منظمة “اليونيسف”: “الأزمة في شمال غرب سوريا تحولت إلى أزمة حماية أطفال على نطاق غير مسبوق. وقد أجبر العنف الذي شهدته المنطقة خلال الأسبوع الماضي 6500 طفل على الفرار يوميا، مما رفع العدد الكلي للأطفال النازحين في تلك المنطقة إلى 300 ألف منذ ديسمبر”.

وتقدر “اليونيسف” حاجة مليون ومائتي طفل، إلى المساعدة وسط شح في المياه والطعام والمستلزمات الطبية.

روابط ذات صلة

علماء صينيون: الخفافيش مصدر فيروس كورونا الجديد

علماء صينيون: الخفافيش مصدر فيروس كورونا الجديد
مصرع 13 طفلا وجرح 40 آخرين دهسا بالأقدام في مدرسة كينية

مصرع 13 طفلا وجرح 40 آخرين دهسا بالأقدام في مدرسة كينية
أكثر من 14 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم

أكثر من 14 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*