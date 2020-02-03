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مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتفقد المراكز والفروع التابعة للوزارة بمنطقة عسير

مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتفقد المراكز والفروع التابعة للوزارة بمنطقة عسير

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أكثر من 14 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم

أكثر من 14 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم
http://almnatiq.net/?p=828038
المناطق - واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 14557 حالة حول العالم، منها 14411 حالة في الصين، و146 إصابة متوزعة في 23 دولة, مبينة أن حالات الوفيات بسبب الفيروس في الصين بلغ 360 شخصًا ، وحالة وفاة واحدة خارج الصين.
ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس دول العالم لاتخاذ إجراءات مبنية على حقائق ، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعرقل حركة السفر والتجارة العالمية .

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