احدث الأخبار

مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتفقد المراكز والفروع التابعة للوزارة بمنطقة عسير
منطقة عسير
 بلدية طريف تتلف ٢ طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك
منطقة الحدود الشمالية
 علماء صينيون: الخفافيش مصدر فيروس كورونا الجديد
أبرز المواد
 مصرع 13 طفلا وجرح 40 آخرين دهسا بالأقدام في مدرسة كينية
أبرز المواد
 أكثر من 14 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم
أبرز المواد
 اليونيسف: 6500 طفل ينزحون يوميا بسبب القتال شمال غرب سوريا
أبرز المواد
 رئيس وزراء جمهورية اليونان يغادر الرياض
أبرز المواد
 تركيا: قصفنا 54 هدفا في إدلب ومقتل 76 جنديا سوريا
أبرز المواد
 وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة “الخامس”
منطقة الرياض
 خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الروسي
أبرز المواد
 وزير التعليم : نعمل على “ربط حقيقي” بين تخصصات الجامعات ووظائف المستقبل وبين المناهج واحتياجات السوق من المهن المطلوبة
أبرز المواد
 بدء الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية 2020 بـ “ترقيم المباني” في المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتفقد المراكز والفروع التابعة للوزارة بمنطقة عسير

مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتفقد المراكز والفروع التابعة للوزارة بمنطقة عسير

منطقة عسير
بلدية طريف تتلف ٢ طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك

بلدية طريف تتلف ٢ طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك

منطقة الحدود الشمالية
علماء صينيون: الخفافيش مصدر فيروس كورونا الجديد

علماء صينيون: الخفافيش مصدر فيروس كورونا الجديد

أبرز المواد
مصرع 13 طفلا وجرح 40 آخرين دهسا بالأقدام في مدرسة كينية

مصرع 13 طفلا وجرح 40 آخرين دهسا بالأقدام في مدرسة كينية

أبرز المواد

مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتفقد المراكز والفروع التابعة للوزارة بمنطقة عسير

مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتفقد المراكز والفروع التابعة للوزارة بمنطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=828050
المناطق - واس

تفقد معالي مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر الفروع والمراكز التابعة للوزارة بمنطقة عسير، بهدف الاطلاع على سير العمل، والاطلاع على أبرز الجهود القائمة، يرافقه المشرف العام التنفيذي لفروع المناطق في الوزارة ياسر البابطين، ومدير عام فرع الوزارة ‏بالمنطقة حسين المري.
وأوضح الجاسر أن هذه الزيارة تأتي للوقوف ميدانيًا على ما تقدمه تلك الفروع من خدمات تأهيلية وتنموية واجتماعية وعلاجية للنزلاء ومراجعيها، والاطلاع على العقبات التي تواجههم كافة، مؤكدا أهمية بذل الجهود من أجل تقديم الخدمات التي تسهم في تحقيق ما تهدف إليه الوزارة.
وشملت الجولة التفقدية فرع الوزارة بالمنطقة، ودار الملاحظة الاجتماعية بأبها، ودار التربية الاجتماعية للبنين، ووحدة الحماية الاجتماعية، ومركز التأهيل الشامل، ومكتب الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الوقوف على المباني التابعة للوزارة، التي لا تزال تحت الإنشاء.

روابط ذات صلة

٢٠عملية ناجحة لتغيير مفاصل الركب بمستشفى خميس مشيط العام

٢٠عملية ناجحة لتغيير مفاصل الركب بمستشفى خميس مشيط العام
إجراءات احترازية للوقاية من ” كورونا” بتعليم عسير

إجراءات احترازية للوقاية من ” كورونا” بتعليم عسير
الأرصاد تنبه من سحب رعدية ممطرة على بعض محافظات عسير

الأرصاد تنبه من سحب رعدية ممطرة على بعض محافظات عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*