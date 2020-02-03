جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك تنظم دورتين لطلاب وطالبات جامعة تبوك بعد غد

المناطق- تبوك:

تنظم جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك بالتعاون مع كلية التربية والآداب بجامعة تبوك بعد غد دورتي “بناء الثقة في النفس” للطلاب في المدرج الرابع بكلية الطب “وإدارة الضغوط النفسية” للطالبات في المدرج الخامس بذات الكلية.

وأوضحت الجمعية أن عقد هذه الدورات التدريبية يأتي في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجمعية وجامعة تبوك من أجل الإسهام في رفع الوعي والثقة بالنفس لدى طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

وبينت أنه من خلال هاتين الدورتين سيتم تقديم عدد من المهارات التي تشمل الجوانب الاجتماعية والمفاهيم حول الضغوط النفسية وكيفية إدارتها، وماهي التقنيات والأساليب المساعدة على التحرر من الضغوط إضافة إلى التركيز على مفهوم تعزيز الثقة بالنفس وكيفية بناء الشخصية وتحويلها إلى إيجابية.