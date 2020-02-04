رابطة الدوري والاتحاد السعودي لكرة القدم يناقشان روزنامة الموسمين المقبلين مع أندية دوري المحترفين

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عقدت لجنتا المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارة المنتخبات في الرياض اليوم، اجتماعًا مع ممثلي أندية مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحضور المدير الفني للمنتخب السعودي الأول “الفرنسي “إيرفي رينارد، لمناقشة روزنامة الموسمين الرياضيين المقبلين 2020-2021 و 2021-2022.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، باستثناء ممثلي أندية الفتح وأبها والعدالة، حيث استعرضت الروزنامة المقترحة للموسمين المقبلين، كذلك استعراض برنامج المنتخب الأول لكرة القدم والاستحقاقات التي سيتواجد فيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات الأندية.