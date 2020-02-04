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سماًء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على معظم مناطق المملكة

سماًء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على معظم مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=828095
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،حائل ،القصيم ،الرياض ،الشرقية)، و رياح نشطة على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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