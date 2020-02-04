احدث الأخبار

السفير المعلمي يشارك في اجتماع مجموعة الأصدقاء بشأن ‫التغير المناخي بالأمم المتحدة
أبرز المواد
 المملكة تشارك في الاجتماع الدولي الأول لمجموعة الخبراء في أمن الأحداث الرياضية الكبرى
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية تتوقع زيادة أمراض السرطان بنسبة 81% في البلدان الفقيرة
أبرز المواد
 إخماد حريق بمصفاة حمص إثر انفجار ضاغط غاز
أبرز المواد
 هونغ كونغ تسجل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا
أبرز المواد
 إدارة التطوير والمبادرات بالاتحاد السعودي تنظم ورشة عمل لوحدة اكتشاف المواهب
أبرز المواد
 ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 425
أبرز المواد
 مصادر: قرار وشيك بإلغاء نظام الكفالة في المملكة
أبرز المواد
 سماًء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 المسماري يكشف أسماء وجنسيات “مرتزقة أردوغان” في ليبيا
أبرز المواد
 تسجيل مسرب يفضح إيران بشأن إسقاطها الطائرة الأوكرانية
أبرز المواد
 الجيش الوطني يحبط عملية عسكرية لميليشيا الحوثي في جبهة آل ثابت بصعدة
أبرز المواد
السفير المعلمي يشارك في اجتماع مجموعة الأصدقاء بشأن ‫التغير المناخي بالأمم المتحدة

السفير المعلمي يشارك في اجتماع مجموعة الأصدقاء بشأن ‫التغير المناخي بالأمم المتحدة

أبرز المواد
المملكة تشارك في الاجتماع الدولي الأول لمجموعة الخبراء في أمن الأحداث الرياضية الكبرى

المملكة تشارك في الاجتماع الدولي الأول لمجموعة الخبراء في أمن الأحداث الرياضية الكبرى

أبرز المواد
منظمة الصحة العالمية تتوقع زيادة أمراض السرطان بنسبة 81% في البلدان الفقيرة

منظمة الصحة العالمية تتوقع زيادة أمراض السرطان بنسبة 81% في البلدان الفقيرة

أبرز المواد
إخماد حريق بمصفاة حمص إثر انفجار ضاغط غاز

إخماد حريق بمصفاة حمص إثر انفجار ضاغط غاز

أبرز المواد

إدارة التطوير والمبادرات بالاتحاد السعودي تنظم ورشة عمل لوحدة اكتشاف المواهب

إدارة التطوير والمبادرات بالاتحاد السعودي تنظم ورشة عمل لوحدة اكتشاف المواهب
http://almnatiq.net/?p=828104

نظّمت إدارة التطوير والمبادرات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ورشة عمل لوحدة اكتشاف المواهب بالتعاون مع اللجنة الفنية وأكاديمية أوليفر كان.
واستضافت الرياض ورشة العمل التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 22 مدربًا من مكتشفي المواهب في أنحاء المملكة التي جاءت على هامش التجمّع الثامن لمبادرة وحدة اكتشاف المواهب.
وهدفت ورشة العمل التي قدّمها المحاضر في الاتحاد الهولندي لكرة القدم “أنطون دي هوب” إلى توضيح الطرق الحديثة والمثلى لاكتشاف اللاعبين الموهوبين، بالإضافة إلى مفهوم الاكتشاف، كما تم الاطلاع على تجارب اتحادات كرة القدم في اكتشاف اللاعبين الموهوبين.
من جهته أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة التطوير والمبادرات بندر الأحمدي أن ورشة عمل اكتشاف المواهب جاءت إيمانًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم بأهمية الاكتشاف، مبينًا أنهم على يقين بوجود المواهب بالمملكة التي تحتاج إلى بحث دقيق ثم رعاية وتطوير.
وبيّن الأحمدي أن المنتخبات السعودية والأندية ستستفيد من اللاعبين الموهوبين الذين سيتم اكتشافهم، مشيرًا إلى أن مرحلة التطوير من خلال مراكز التدريب الإقليمية هي المرحلة التي تلي مرحلة اكتشاف اللاعب الموهوب.
وقال : “استفادت الأندية السعودية في الفترة القصيرة الماضية من اللاعبين الموهوبين الذين برزوا من خلال مبادرتي اكتشاف المواهب ومراكز التدريب الإقليمية، واللتان تهدفان إلى الوصول للموهوبين في مختلف مدن ومحافظات المملكة”.
من جانب آخر، استقبلت مبادرة وحدة اكتشاف المواهب خلال التجمّع الثامن الذي أقيم على ملعب نادي الرياض، 1350 لاعبًا، تم الوقوف على مستوياتهم الفنية من خلال عدّة تمارين واختبارات متخصصة.
وكانت المراحل السبع السابقة قد جاءت في مدن، مكة المكرمة، وتبوك، وجدة، وجازان، والطائف، ونجران، والخرج على التوالي، وصل فيها عدد اللاعبين الذين تم إلى ما يقارب 4500 لاعب، في حين ستشمل المبادرة زيارة 16 مدينة ومحافظة أخرى على الأقل خلال الموسم الرياضي الجاري.

روابط ذات صلة

السفير المعلمي يشارك في اجتماع مجموعة الأصدقاء بشأن ‫التغير المناخي بالأمم المتحدة

السفير المعلمي يشارك في اجتماع مجموعة الأصدقاء بشأن ‫التغير المناخي بالأمم المتحدة
المملكة تشارك في الاجتماع الدولي الأول لمجموعة الخبراء في أمن الأحداث الرياضية الكبرى

المملكة تشارك في الاجتماع الدولي الأول لمجموعة الخبراء في أمن الأحداث الرياضية الكبرى
منظمة الصحة العالمية تتوقع زيادة أمراض السرطان بنسبة 81% في البلدان الفقيرة

منظمة الصحة العالمية تتوقع زيادة أمراض السرطان بنسبة 81% في البلدان الفقيرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*