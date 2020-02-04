هونغ كونغ تسجل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا

المناطق - وكالات

أعلنت هونغ كونغ أول حالة وفاة بفيروس كورونا، والتي تعتبر الثانية من نوعها جراء الفيروس خارج بر الصين الرئيسي؛ موطن الوباء، وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء المرض إلى427 شخصا في العالم.

والشخص الذي لقي حتفه جراء المرض يبلغ من العمر 39 عاما وكانت السلطات في هونغ كونغ قد أخضعته للحجر الصحي والعلاج.

يذكر أن هونغ كونغ سجلت 15 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره خارج الصين، من ضمنها إصابة انتقلت محليا.

وكانت قد أعلنت الحكومة الصينية أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

تم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة، وبذلك يرتفع عدد المصابين في الصين إلى 19967 مصابا في سائر أنحاء البلاد، فيما يبلغ عدد الإصابات في العالم نحو 20155 شخصا.