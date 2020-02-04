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منظمة الصحة العالمية تتوقع زيادة أمراض السرطان بنسبة 81% في البلدان الفقيرة

منظمة الصحة العالمية تتوقع زيادة أمراض السرطان بنسبة 81% في البلدان الفقيرة

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منظمة الصحة العالمية تتوقع زيادة أمراض السرطان بنسبة 81% في البلدان الفقيرة

منظمة الصحة العالمية تتوقع زيادة أمراض السرطان بنسبة 81% في البلدان الفقيرة
http://almnatiq.net/?p=828116
المناطق - وكالات

توقعت منظمة الصحة العالمية ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول عام 2040 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية.

وحذرت المنظمة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في تقرير، من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين.

وفي العام 2018، سجلت منظمة الصحة العالمية 18,1 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم. وتتوقع المنظمة أن يصل الرقم إلى ما بين 29 و37 مليون حالة بحلول عام 2040.

وأشارت المنظمة إلى أن السبب الأساسي في ذلك، هو أن هذه البلدان لم تخصص سوى موارد صحية محدودة لمكافحة الأمراض المعدية وتحسين صحة الأمهات والأطفال، ولأن الخدمات الصحية في هذه البلدان غير مجهزة للوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه.

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