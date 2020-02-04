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السفير المعلمي يشارك في اجتماع مجموعة الأصدقاء بشأن ‫التغير المناخي بالأمم المتحدة

السفير المعلمي يشارك في اجتماع مجموعة الأصدقاء بشأن ‫التغير المناخي بالأمم المتحدة

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السفير المعلمي يشارك في اجتماع مجموعة الأصدقاء بشأن ‫التغير المناخي بالأمم المتحدة

السفير المعلمي يشارك في اجتماع مجموعة الأصدقاء بشأن ‫التغير المناخي بالأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=828123
المناطق - واس

شارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم بمقر الأمم المتحدة، في اجتماع مجموعة الأصدقاء بشأن ‫التغير المناخي‬، الذي نظمه وفدي مملكة المغرب وجمهورية فرنسا المعتمدين لدى الأمم المتحدة.
وأكد معالي السفير المعلمي خلال الاجتماع، على أن المملكة ستعمل مع شركائها الدوليين على مواجهة تحديات التغير المناخي خلال استضافتها لقمة مجموعة العشرين.
حضر الاجتماع رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد بندر بن مهدي النهدي.

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