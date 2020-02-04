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تعرف على تفاصيل أول لقاء إعلامي مع الملك عبد العزيز قبل 79 عاما

تعرف على تفاصيل أول لقاء إعلامي مع الملك عبد العزيز قبل 79 عاما
http://almnatiq.net/?p=828127
المناطق - الرياض

نشر أول لقاء للملك المؤسس في أشهر مجلة عالمية مطبوعة في أربعينات القرن الماضي، ووضعت صورة العاهل السعودي على غلاف عددها الصادر بالمقابلة، ووصفته بأنه “أحد أقوى الرجال في العالم”.

ولفتت الإنجازات التي خلدت بصمة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود اهتمامات وسائل الإعلام الغربية، التي تسابقت قبل 79 عاما في نشر أول لقاء رسمي معه.

وضم وفد الزيارة الإعلامية آنذاك، شخصين من مجلة “LIFE” الأمريكية، وهما المحرر نويل بوش، والمصور روبرت لاندري، وذلك عام 1943، أي قبل 79 عاما تقريبا.

وسردت “دارة الملك عبد العزيز” تفاصيل أول زيارة رسمية لمجلة غربية كانت مترقبة من الإعلام الغربي، كما نقلت وقائع خط سير وفد الزيارة، وكم استغرقت تلك الرحلة، وتفاصيل الحديث مع الملك عبد العزيز.

وقالت: “أمر الملك عبد العزيز بتجهيز قافلة سيارات لنقلهم من مطار جدة إلى الرياض، واستغرقت تلك الرحلة 6 أيام حتى وصلوا للعاصمة، وتحديدا إلى قصر المربع”.

وأكدت أن المراسلين وثقوا بعض شوارع ومعالم الرياض الرئيسة، كـ”سوق المقيبرة، وبوابة مصدة، وكراج سيارات الملك عبد العزيز”، مضيفة أنهم واصلوا رحلتهم إلى محافظة الخرج، وزاروا قصر الملك عبد العزيز وبعض العيون والسواقي.

واختتمت: “واصل المراسلون رحلتهم الإعلامية بعد محافظة الخرج إلى الظهران، وتحديدا لزيارة مقر شركة أرامكو، قبل أن يعودوا إلى القاهرة عبر العراق”.

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