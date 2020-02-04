جمعية فرقان بالطائف تطلق التصفيات النهائية للمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم

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أطلقت جمعية فرقان لتحفيظ القرآن الكريم بالطائف أمس, التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره على مستوى منطقة مكة المكرمة “للذكور والإناث”، وذلك بمقر الجمعية.

وأوضحت الجمعية في بيان لها أن التصفيات النهائية للمسابقة تنفذ على مدى خمسة أيام، يشارك فيها جمعيات المنطقة والبالغ عددها 33 جمعية، وتضم 71 متسابقاً ومتسابقة في فروعها الخمسة.

وشرحت أن الحاصلين على المراكز الأولى في كل الفروع سيمثلون منطقة مكة المكرمة في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره على مستوى المملكة.

يذكر أن الجمعية حظيت بمشاركة عددٍ من طلاب أبناء الحد الجنوبي في هذه المسابقة.