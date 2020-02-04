أمير القصيم يُكرّم الشيخ الربعي نظير جهوده في خدمة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم

المناطق / بريدة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي ووكلاء إمارة المنطقة, ومدراء الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة, خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، اليوم, الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الربعي رئيس جمعية تحفيظ القرآن بالمنطقة سابقاً, نظير جهوده المتميزة وأعماله المباركة في خدمة تحفيظ القرآن طيلة فترة إشرافه على جمعيات تحفيظ القرآن بالمنطقة.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالجهود التي بذلها الشيخ الربعي لخدمة القرآن وبذل الجهود في حفظه لدى الشباب والفتيات بالمنطقة, مشيراً سموه على أن مثل هذه الخطوات المباركة تذكر وتشكر, مثمناً سموه تلك الأعمال للشيخ الربعي والتي تسعى إلى ما تصبوا إليه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من خلال خدمة القرآن وأهله والمساهمة في تعزيز وتسخير كافة الإمكانيات لحفظه لدى أبناء الوطن, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جهته أعرب الشيخ سليمان الربعي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة من سموه, مؤكداً على أن حرص سموه ومتابعته لكل عمل خيري مبارك ساهم في تحقيق النجاحات, سائلاً المولى عز وجل التوفيق.