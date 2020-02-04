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وزارة الصحة: 5 خطوات للحماية من فيروس كورونا

وزارة الصحة: 5 خطوات للحماية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=828165
المناطق - واس

شدّدت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بعدد من الخطوات للحماية – بإذن الله – من فيروس كورونا، حيث نشرت على صفحتها في حسابها على منصة تويتر إنفو جرافيك يبين الخطوات الخمس الرئيسة للحماية من كورونا وهي تجنب المخالطة اللصيقة بشخص لدية أعراض نزلة برد أو انفلونزا، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وإتباع آداب العطس والسعال، مع تجنب التعامل غير الآمن مع الحيوانات سواءً كانت برية أو في المزرعة، وضرورة طهي الطعام بشكل جيد مثل اللحوم والبيض.
وتأتي هذه الخطوات تواصلاً لجهود الصحة التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، حيث أشارت إلى أن من أبرز أعراض الإصابة بالفيروس ، الحمى والسعال وضيق التنفس، وأحياناً تتطور إلى التهاب رئوي، وقد يتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي والمسنين، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة.
ونصحت من تظهر عليه أعراض الإصابة بعدوى تنفسية، البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية، مع تغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو العطاس، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بالمعقمات الكحولية.

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