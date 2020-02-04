احدث الأخبار

بالأسماء.. التعليم تقرر تعيين 219 بديلة على وظائف إدارية
أبرز المواد
 وزارة الصحة: 5 خطوات للحماية من فيروس كورونا
أبرز المواد
 شرطة حائل تقبض على متهمين اثنين متورطين بجريمة قتل
منطقة حائل
 كوريا الشمالية تحشد 30 ألفا لمواجهة كورونا.. ومخاوف من كارثة
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يوقع مذكرة تفاهم مع التدريب التقني لتعزيز المسؤولية الاجتماعية
المنطقة الشرقية
 “عربة الأشباح” حيرت الأمريكيين 70 عاما.. ثم ظهرت بأغرب مكان
أبرز المواد
 أمير القصيم يُكرّم الشيخ الربعي نظير جهوده في خدمة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم
منطقة القصيم
 جمعية فرقان بالطائف تطلق التصفيات النهائية للمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم
منطقة مكة المكرمة
 فيروس كورونا يضرب أبل “في مقتل”.. ويهدد سوق “الآيفون”
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” تنبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 أمير القصيم يستقبل المسؤولين والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية
منطقة القصيم
 الأرصاد : هطول أمطار رعدية على الباحة
منطقة الباحة
بالأسماء.. التعليم تقرر تعيين 219 بديلة على وظائف إدارية

بالأسماء.. التعليم تقرر تعيين 219 بديلة على وظائف إدارية

أبرز المواد
وزارة الصحة: 5 خطوات للحماية من فيروس كورونا

وزارة الصحة: 5 خطوات للحماية من فيروس كورونا

أبرز المواد
شرطة حائل تقبض على متهمين اثنين متورطين بجريمة قتل

شرطة حائل تقبض على متهمين اثنين متورطين بجريمة قتل

منطقة حائل
كوريا الشمالية تحشد 30 ألفا لمواجهة كورونا.. ومخاوف من كارثة

كوريا الشمالية تحشد 30 ألفا لمواجهة كورونا.. ومخاوف من كارثة

أبرز المواد

بالأسماء.. التعليم تقرر تعيين 219 بديلة على وظائف إدارية

بالأسماء.. التعليم تقرر تعيين 219 بديلة على وظائف إدارية
http://almnatiq.net/?p=828168
المناطق - الرياض

قررت وزارة التعليم تعيين 219 بديلة على وظائف إدارية بالمرتبة السادسة ممن تم التعاقد معهن كبديلات ومنحهن راتب الدرجة الأولى اعتباراً من تاريخ المباشرة.

ووجهت الوزارة مديري التعليم بتوجيه المعينات في مكاتب التعليم والأقسام النسائية، ويكون ذلك وفق الاحتياج على أن يصرف للمعينات راتب شهر بدل تعيين ما لم يكن لهن سابق خدمة في الدولة ويعتبرن تحت التجربة لمدة سنة ويعاملن وفقاً للمادة 45 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وشدد القرار على عدم تمكينهن من المباشرة إلا بعد التأكد من الوثيقة الأصلية للمؤهل واستكمال المسوغات للتعيين وإلزامهن بإقرار خطي بأنهن لا يشغلن وظائف حكومية أو لهن سابق خدمة بالعمل على وظائف حكومية وفي حال اتضاح ذلك يحق للوزارة إلغاء قرار تعيينها.

وأكد القرار أهمية تسجيل ورفع مسوغات التعيين على موقع وزارة الخدمة خلال 15 يوماً وإلغاء تعيين من لم تباشر على أن يلحقن ببرنامج تدريبي في إدارة التعليم.

روابط ذات صلة

وزارة الصحة: 5 خطوات للحماية من فيروس كورونا

وزارة الصحة: 5 خطوات للحماية من فيروس كورونا
كوريا الشمالية تحشد 30 ألفا لمواجهة كورونا.. ومخاوف من كارثة

كوريا الشمالية تحشد 30 ألفا لمواجهة كورونا.. ومخاوف من كارثة
“عربة الأشباح” حيرت الأمريكيين 70 عاما.. ثم ظهرت بأغرب مكان

“عربة الأشباح” حيرت الأمريكيين 70 عاما.. ثم ظهرت بأغرب مكان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*