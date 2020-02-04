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“ساسكو” تبدأ حجز كميات الوقود من “أرامكو” بالهامش الجديد 15 هللة للبنزين و5 هللات للديزل

“ساسكو” تبدأ حجز كميات الوقود من “أرامكو” بالهامش الجديد 15 هللة للبنزين و5 هللات للديزل

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مؤكدةً على عدم تأثر أسعار بيع التجزئة في المحطات ‏على المستهلك النهائي.

“ساسكو” تبدأ حجز كميات الوقود من “أرامكو” بالهامش الجديد 15 هللة للبنزين و5 هللات للديزل

“ساسكو” تبدأ حجز كميات الوقود من “أرامكو” بالهامش الجديد 15 هللة للبنزين و5 هللات للديزل
http://almnatiq.net/?p=828186
المناطق - الرياض

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أنه إعتباراً من تاريخ 4 فبراير 2020م تم بدء الحجز على الكميات المطلوبة من شركة أرامكو بالهامش الجديد (15 هللة للبنزين بدلاً عن 9 ‏هللات للتر، و5 هللات للديزل بدلاً عن 3.5 هللة للتر).

أما بخصوص الأثر الرجعي لتعديل الهامش، فإنه حتى تاريخه لم تستلم الشركة من شركة أرامكو آلية إستلام الأثر الرجعي وجاري العمل معهم على إنهائها.

وسيبدأ تأثير هذا التغير إعتباراً من النتائج المالية للربع الأول من عام 2020م ، إلا أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بدقة وذلك نظراً لإرتباطه بالمبيعات الفعلية من المحروقات، علماً بـأن عدد المحطات المشغلة خلال شهر يناير 2020م (201) محطة، وقد بلغت مبيعاتها خلال نفس الفترة من البنزين 91 (126.57) مليون لتر، والبنزين 95 (8.72) مليون لتر والديزل (43.19) مليون لتر.

وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جديدة في هذا الشأن.

ويأتي هذا إلحاقاً لإعلان الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) المنشور بموقع تداول بتاريخ 01 أكتوبر 2019م بشأن موافقة وزارة الطاقة على زيادة هامش الربح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة للشركات الحاصلة ‏على شهادة تأهيل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ليصبح هامش الربح الجديد (15 هللة للبنزين بدلاً عن 9 ‏هللات للتر ، و5 هللات للديزل بدلاً عن 3.5 هللة للتر) مؤكدةً على عدم تأثر أسعار بيع التجزئة في المحطات ‏على المستهلك النهائي.

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