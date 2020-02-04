شاهد .. كبر سنه وإعاقته لم يمنعاه من العمل

المناطق - عنيزه

تداول رواد مواقع التواصل مقطعا مصورا لمسن يعمل على معدة شيول رغم إعاقته المتمثلة في بتر ساقه اليسرى.

ومن ضمن الردود على هذا المقطع كتب المغرد “السامي”: ‏‎ على كل مواطن وفي دعمه وتقديره وتشجيعه ورفع معنوياته وإحتساب ذلك أخوّه وأبوّه وبر عندالله ( أجر وقضاء لازم ) مجتمعان .. هذا المواطن مدرسه لكل شاب مكافح .. ثقه وصدق وحسن تعامل نحسبه عندالله..من واقع تجارب مع العماله الأجنبيه وجدنا سرقة الوقت لإحتساب زيادة الساعات”.

بدوره كتب المغرد ماجد الشمري : “‏‎ماشاء الله العزم ماله اي علاقة بالعمر الله يقوية ويعينه”.

كما علق الفلكي الدكتور عبدالله المسند على المقطع بقوله “‏مما نفخر به وبهمته وعطائه وطموحه وجلده وتعففه”.