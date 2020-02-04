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دراسة تكشف قدرة الرئتين على إصلاح نفسها بعد الإقلاع عن التدخين

دراسة تكشف قدرة الرئتين على إصلاح نفسها بعد الإقلاع عن التدخين
http://almnatiq.net/?p=828197
المناطق - وكالات

أثبتت دراسة أجراها فريق من  العلماء  في معهد ويلكوم سانغر  أن الخلايا الموجودة في رئتي الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين قادرة على إصلاح نفسها بنفسها.

ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة “إندبندنت” البريطانية أنه مقارنة بالمدخنين الحاليين، يتمتع الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين بخلايا رئة سليمة أكثر مع نمو خلايا جديدة سليمة وصحية، بحيث يتم تجديد بطانة الشعب الهوائية، وتصبح الخلايا بدورها أقل ميلا لتطوير الإصابة بالسرطان في المستقبل.

وبحسب الدراسة، فقد قام الباحثون بتحليل خزعات من الرئة لستة عشر شخصا، وهي مجموعة شملت مدخنين ومدخنين سابقين وأشخاصا لم يدخنوا أبدا وأطفال.

وقال كبير الباحثين في الدراسة بيتر كامبل: “الأمر المثير في دراستنا هو أنه لم يفت الأوان بعد للإقلاع عن التدخين، فقد قام بعض الأشخاص الذين شملتهم الدراسة بتدخين أكثر من 15000 علبة سجائر طوال حياتهم، ولكن بعد بضع سنوات من الإقلاع عن التدخين، استعادت العديد من خلايا الشعب الهوائية في الرئتين بطانتها، ولم يظهر أي دليل على أضرار التبغ”.

الجدير بالذكر أنه من بين 47 ألف حالة إصابة بسرطان الرئة يتم الإبلاغ عنها في بريطانيا كل عام، يعتقد أن حوالي 72 في المئة منها ناجم عن التدخين، وهي نسبة تشكل 21 في المئة من إجمالي الوفيات الناجمة عن السرطان، وفقا لمركز أبحاث السرطان في بريطانيا.

 

 

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