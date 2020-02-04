تطوير ملعب لبطولات الجولف في قلب الدرعية

وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية وجولف السعودية مذكرة تفاهم لتعزيز تعاونهما في تطوير ملعب من 27 حفرة مخصص لبطولات الجولف من تصميم جريج نورمان وذلك في قلب الدرعية، جوهرة المملكة.

وكانت هيئة تطوير بوابة الدرعية قد وقّعت في 27 سبتمبر 2019 مذكرة تفاهم تاريخية مع شركة “جريج نورمان لتصميم ملاعب الجولف” المعروفة عالمياً بملاعبها المتميزة، وذلك على هامش الإعلان عن الفيزا السياحية الذي تعرف فيه العالم على روائع الدرعية والمملكة. وستعمل الشركة على تصميم ملعب جولف وادي صفار الذي يضم 27 حفرة في منطقة سكنية حصرية تعمل الهيئة على تطويرها في وادٍ ينعم بالخضرة ويقع إلى الغرب من الرياض.

وجرى توقيع المذكرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بحضور معالي رئيس مجلس إدارة جولف السعودية الأستاذ ياسر الرميان, والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو , وذلك خلال قمة جولف السعودية العالمية المتخصصة في أعمال الجولف التي نظمها الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية وحضرها قادة القطاع وعدد من الشخصيات المهمة.

وتحدد المذكرة إطار تعاون جولف السعودية مع هيئة تطوير بوابة الدرعية للعمل على تطوير ملعب متميز مخصص لبطولات الجولف من تصميم ” جريج نورمان ” وكذلك تأمين الخدمات الفنية والإدارية اللازمة بناءً على الخبرة الواسعة التي تمتلكها في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، جاء توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة تطوير بوابة الدرعية وجولف السعودية بهدف تعزيز الرياضة وزيادة وتيرة الأنشطة الترفيهية والسياحية للمواطنين والمقيمين والسياح.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو:” الدرعية مقدّر لها أن تكون إحدى أماكن التجمع العالمية وتشكّل مشاريعنا عماداً من أعمدة المرحلة الجديدة التي تشهدها, وتهدف مشاريعنا إلى بناء أحد أهم المجتمعات التي تحتفي بالتاريخ والفن و الثقافة بطابع تاريخي ومعاصر مستمد من طبيعة المنطقة و إرثها العظيم، و ستحتوي هذه المشاريع على العديد من الماركات العالمية في مختلف الأنشطة وأكثر من 20 علامة تجارية في قطاع الضيافة والعديد من المتاحف و الميادين العامة”.

وأضاف:” المملكة تخطو خطوات واسعة لتعزيز مكانتها بوصفها سوقاً من أكثر الأسواق العالمية نشاطاً وحيويةً في عالم رياضة الجولف، ونتطلع حيال شراكتنا مع “جولف السعودية” بهدف جعل الدرعية أيقونةً عالمية ووجهة لا بد من زيارتها”.

من جانبه، قال معالي رئيس مجلس إدارة جولف السعودية:” إن هذه الشراكة تؤكد طموحات المملكة في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية تستقطب الزوار الدوليين، ويسعدنا أن نسهم في هذا من خلال شراكتنا مع هيئة تطوير بوابة الدرعية لإعادة الزخم لهذه الرياضة”.

يُذكر أن مشروع بوابة الدرعية في طريقه لأن يصبح أيقونة عالمية كونه ملتقى عاماً يزخر بالعناصر الثقافية الحيوية التي تنعم بها المملكة وتقوم خطة المشروع الكبرى على تطوير عدد من الوجهات التاريخية والسياحية الجديدة الرائدة, التي تشمل متاحف ومؤسسات أكاديمية ومناطق سكنية ومرافق ترفيهية إلى جانب العديد من المشاريع الترفيهية والرياضية، بما فيها ملعب ” جريج نورمان ” للجولف.

وتؤكد رؤية المملكة 2030 أهمية اتباع نمط حياة صحي يعود بالفائدة بدنياً واجتماعياً وذلك من أجل بناء مجتمع حيوي ينعم أهله بحياة صحية وكريمة, وقد اتخذت المملكة خلال الأعوام الأخيرة خطوات واسعة لدعم الرياضة والرياضيين حيث نظمت فعاليات وبطولات عالمية المستوى بينها رالي دكار 2020 وكأس السوبر الإسباني.

ويتركز دور هيئة تطوير بوابة الدرعية على تعزيز تميز المملكة في عالم الرياضة، بما في ذلك التعاون في استضافة بطولتي فورمولا إي 2018 و2019 وقمة الملاكمة على لقب الوزن الثقيل التي جمعت أنتوني جوشوا وأندي رويز جونيور في ديسمبر وبطولات الفروسية.