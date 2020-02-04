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الصين : 425 وفاة بسبب كورونا والمصابون أكثر من 20 ألف

الصين : 425 وفاة بسبب كورونا والمصابون أكثر من 20 ألف
http://almnatiq.net/?p=828207
المناطق - الرياض

تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الذي أودى بـ425 شخصا عدد الوفيات بفيروس سارس في الصين القارية حيث أقرت الحكومة الصينية بـ”قصور” في تحركها. مشيرة إلى أنّها بحاجة “ملحّة” إلى أقنعة واقية من ضمن الإجراءات لاحتواء انتشار الوباء.

وارتفع عدد الوفيات المؤكدة في الصين جراء فيروس كورونا المستجد إلى 425 بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي تسجيل 64 وفاة إضافية. وقالت لجنة الصحّة في المقاطعة أيضا إن هناك زيادة حادة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس مع وجود 3235 إصابة جديدة مؤكدة. وبحسب إحصاءات الحكومة المركزية فإن هناك في المجموع 20400 إصابة داخل الأراضي الصينية. وبعد 10 أيام على بدء الأزمة التي أدّت إلى فرض حجر صحّي على مقاطعة هوبي في وسط الصين وفيها مدينة ووهان بؤرة الفيروس عاودت أسواق المال الصينية العمل الإثنين مسجلة خسائر بحوالي 8% في بورصتي شنغهاي وشينزن.

وفيما يسيطر على البلاد الخوف من الفيروس، أقرّت بكين بـ”قصور” في التجاوب معترفة خلافا للعادة بأنها تعول على باقي العالم لمواجهة الأزمة. وطالبت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم بتحسين جهاز التجاوب مع الحالات الطارئة إثر ظهور “قصور وصعوبات في الرد على الوباء” على ما أعلنت وكالة الصين الجديدة للأنباء الإثنين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانغ في مؤتمر “ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية وبزات ونظارات وقاية”. وأفادت بأنّ بلدانًا عدّة بينها فرنسا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية أرسلت لوازم طبية. وأوضحت وزارة الصناعة أن البلاد تسعى لاستيراد حاجاتها من أوروبا واليابان والولايات المتحدة.

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