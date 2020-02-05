تطبيق Secret Message لإرسال رسائل سرية عبر المنصات المختلفة

المناطق - الرياض

يبحث جميع المستخدمين خاصة عند استخدام التقنية عن الحصول على أعلى مستويات الخصوصية والأمان، التي يمكن أن توفرها لهم التقنيات المختلفة، خاصة مع نمو الهجمات الإلكترونية التي تستهدفهم من خلال هواتفهم الذكية وتطبيقاتها وبشكل أدق تطبيقات الرسائل، وهنا يأتي دور تطبيق Secret Message الذي يتيح للمستخدمين إرسال رسائل سرية لأصدقائهم أو أي شخص بحيث لا يمكن الاطلاع عليها وقراءة محتواها إلا في مكان أو توقيت محدد. ويعد التطبيق وسيلة تواصل مرحة ولا تتطلب بالضرورة أن يمتلك الطرف الآخر التطبيق ذاته، حيث إنه بعد تنزيل التطبيق وإنهاء عملية التثبيت، كل ما على المستخدم فعله هو كتابة محتوى الرسالة التي يود إرسالها ثم تحديد التوقيت المناسب لفتحها أو المكان المطلوب للاطلاع عليها ويمكن تحديد أي منهما فقط، وفي الرسالة يمكن اختيار صورة أو ملف صوتي إذا أرادوا ذلك أو الاكتفاء بالرسالة النصية التقليدية.

وبعد الانتهاء من كتابة الرسالة وحفظها سيعطي التطبيق للمستخدم رابطا لمشاركته مع الصديق الذي يود إرسال الرسالة إليه سواء عبر SMS أو عبر تطبيق الواتساب أو أي وسيلة تواصل أخرى يفضلها.

في حال كان التوقيت أو المكان يطابقان ما هو مطلوب في الرسالة من قبل المستخدم، سيظهر محتوى الرسالة بمجرد الضغط على الرابط وإلا فلن تظهر الرسالة.