6429 ريالا متوسط الأجر الشهري للموظف السعودي في القطاع الخاص

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ارتفع متوسط الأجر الشهري للمشتغل السعودي في القطاع الخاص إلى نحو 6429 ريالا خلال عام 2019 مقارنة بنحو 6106 ريالات خلال العام السابق له 2018، بنمو نسبته 5.3 في المائة.

ووفقا لـ”الاقتصادية” ارتفع المتوسط الشهري للمشتغل السعودي في القطاع الخاص خلال 2019 إلى أعلى مستوياته منذ بدء نشر البيانات عام 2015.

وعند توزيع المتوسط الشهري للمشتغلين السعوديين بحسب الجنس، يتضح أن المتوسط الشهري للذكور والإناث ارتفع أيضا إلى أعلى مستوياته من عام 2015 إذ بلغ المتوسط الشهري للذكور نحو 7519 ريالا مقارنة بـ7113 ريالا في عام 2018، أما المشتغلات الإناث فبلغ المتوسط الشهري لهن نحو 4134 ريالا في 2019 مقارنة بـ3938 ريالا في 2018.

وفيما يخص المشتغلين الأجانب ومتوسط أجرهم الشهري، فبلغ نحو 2143 ريالا في عام 2019 مقارنة بـ2018 ريالا خلال 2018 مسجلا نموا نسبته 6.2 في المائة.