زواج الإنترنت.. ناجح أم فاشل؟ دراسة تحسم الجدل

المناطق - الرياض

حسمت دراسة نمساوية حديثة الجدل المثار حول ارتباط الشريكية عبر الشبكة العنكبوتية، هل هو زواج ناجح أم فاشل؟

وأكدت الدراسة الأولى من نوعها أن هذه الطريقة من الزواج ناجحة، ما ينتج عنها حياة تدوم لفترة طويلة. وخلصت نتائج الدراسة التي أجراها باحثو جامعة فيينا، أن الشريكين اللذين يتعارفان عبر مواقع الإنترنت، يتزوجان في فترة زمنية أسرع، كما تقل فرص الانفصال بينهما أو الطلاق على الأقل خلال السنوات الـ10 الأولى. وأكد الباحثون أن أكثر من 17% من الزيجات تتم في العديد من دول العالم عبر الإنترنت، مشيرين إلى أن حالة واحدة من بين كل 6 زيجات حول العالم تتم عبر الوسائط الإلكترونية، ما يرجح عدم انتهاء هذه الزيجات بالطلاق خلال السنوات الأولى. وتوقع الباحثون أن أكثر من 80% من جيل الألفية سيرتبطون بشريك من عرق مختلف، وأن ما يزيد على 100 مليون زوجا وزوجة سيتعارفون عبر الإنترنت بحلول 2030.