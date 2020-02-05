أسعار النفط ترتفع 1% بفضل آمال تخفيضات إنتاج أوبك+

أسعار النفط ترتفع 1% بفضل آمال تخفيضات إنتاج أوبك+

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أسعار النفط ترتفع 1% بفضل آمال تخفيضات إنتاج أوبك+

أسعار النفط ترتفع 1% بفضل آمال تخفيضات إنتاج أوبك+
http://almnatiq.net/?p=828228
المناطق - الرياض

تعافت أسعار النفط اليوم لترتفع ما يصل إلى واحد في المائة بعد تراجعها في الجلسة السابقة، في ظل آمال بأن تخفيضات إنتاج جديدة من أوبك وحلفائها ستعوض أثر أي انخفاض في الطلب على الوقود ربما ينشأ بفعل تفشي فيروس كورونا في الصين.
وعلى الرغم من المكاسب التي سجلها اليوم، فإن الانخفاض المستمر على مدى الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف بشأن تأثر الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا ما زال يضع الأسعار عند مستوى يقل أكثر من 20 في المائة عن ذروة العام الجاري التي سجلها الخام في الثامن من يناير . وانخفاض الأسعار أمس الاثنين يجعل الخام عند أدنى مستوى في أكثر من عام.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز أمس الاثنين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بمن في ذلك روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يدرسون خفض إنتاج الخام بكمية إضافية قدرها 500 ألف برميل يوميا بسبب تأثر الطلب بفعل فيروس كورونا.

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