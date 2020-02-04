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5 مباريات اليوم في انطلاق الجولة الـ 23 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

5 مباريات اليوم في انطلاق الجولة الـ 23 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=828249
المناطق - الرياض

تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بإقامة خمس مباريات تجمع الأولى الثقبة مع الشعلة، فيما يلاقي المجزل نظيره الطائي، ويحل حطين ضيفاً على الجبلين، ويتواجه العين مع الباطن، ويستضيف فريق الخليج نظيره النجوم.
فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يلتقي الثقبة السابع برصيد 32 نقطة مع الشعلة الـ 11 بـ 29 نقطة، فيما يحل الطائي التاسع بـ 31 نقطة ضيفاً على المجزل التاسع عشر بـ 16 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
ويحل حطين الـ 16 بـ 23 نقطة ضيفاً على الجبلين الذي يحتل المركز الثامن بـ 32 نقطة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، في حين يلتقي العين الأول بـ 44 نقطة مع الباطن الثاني بـ 42 نقطة على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة في أقوى مواجهات الجولة والصراع على الصدارة .
وتختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع الخليج صاحب المركز الـ 15 بـ 26 نقطة مع النجوم صاحب المركز الـ 20 والأخير بـ 15 نقطة على ملعب نادي الخليج بسيهات.
وتستكمل منافسات الجولة يوم غدٍ الأربعاء، بإقامة خمس مباريات أخرى تجمع الكوكب مع القادسية، البكيرية مع التقدم، أحد مع نجران، النهضة مع الجيل، وجدة مع الأنصار.
ويستضيف الكوكب صاحب النقاط الـ 27 والمركز الرابع عشر على ملعب الشعلة بالخرج ضيفه القادسية الثالث بـ 41 نقطة “، فيما يلتقي البكيرية الخامس بـ 34 نقطة على ملعبه فريق التقدم السابع عشر بـ 21 نقطة, ويتواجه أحد الرابع بـ 38 نقطة مع ضيفه نجران الثاني عشر بـ 29 نقطة على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، فيما يحل الجيل الثالث عشر بـ 28 نقطة ضيفاً على النهضة السادس بـ 34 نقطة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام, فيما تختتم منافسات الجولة بمواجهة تجمع جدة العاشر بـ 31 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة مع ضيفه الأنصار الثامن عشر بـ 20 نقطة.

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