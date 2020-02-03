وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة يزور بلدية بداء

تبوك- علي العميري:

قام وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة المهندس صالح بن ناصر العميري وبتوجيه من امين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أمس بزيارة لبلدية بداء حيث كان في استقباله رئيس بلدية بداء الدكتور منصور بن عبدالاله المعلم مرحباً بوكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة والوفد المرافق له وتخلل اللقاء مناقشة المشاريع والخدمات والاحتياجات للبلدية .

بعد ذلك عقد اجتماعًا ضم ورؤساء الإدارات والأقسام وتم الاطلاع على سير أعمال ومنجزات البلدية.

وأستمع المهندس العميري إلى شرح من رئيس بلدية بداء عن نسب الإنجاز في المشاريع القائمة والمنفذة في المركز.

من جهته أكد م. العميري على منسوبي البلدية إلى مضاعفة الجهد خدمة للوطن والمواطن في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من دعم لا محدود لرفاهية المواطن وفي ظل رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي عهده الأمين -أيده الله-.