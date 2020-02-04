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محافظ حفر الباطن يتفقد سجن المحافظة

محافظ حفر الباطن يتفقد سجن المحافظة

المنطقة الشرقية

محافظ حفر الباطن يتفقد سجن المحافظة

محافظ حفر الباطن يتفقد سجن المحافظة
http://almnatiq.net/?p=828256
حفر الباطن - فهد المريخي

تفقَّد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن أمس مقر ادارة سجن المحافظة ، بحضور مدير السجن العقيد/محمد سيف الشهراني، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية؛ وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف القطاعات والإدارات الامنية والخدمية بالمحافظة.
وفور وصول سموه بدأت الجولة التفقدية على المرافق الخاصة بالسجن بداً من بيت العائلة ومقر مركز الاختبارات الخاص بجامعة الإمام سعود والمستوصف الخاص بالنزلاء كذلك تفقد سموه المدارس والمعهد الصناعي الذي يشمل النجارة ومعهد الحاسب والكهرباء.
بعد ذلك توجه سموه لمقر الحفل المعد، بعد ذلك سلم سموه المحافظ شهادة الشكر للنزلاء المتفوقين في حفظ القران الكريم وفي الختام قدم العقيد محمد الشهراني درع تذكاري لسمو المحافظ بمناسبة الزيارة .

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