احدث الأخبار

2600 موظفة سعودية استفدن من دعم حضانة الأطفال “قٌرّة”
أبرز المواد
 “مركز الرصد الإسكاني” يصدر العدد الجديد من نشرة الإسكان الدورية.. ويستعرض نتائج القطاع خلال 2019
أبرز المواد
 وزير العدل: مدونة القضاء الجديدة ملزمة وليست مرشدة
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يتفقد سجن المحافظة
المنطقة الشرقية
 وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة يزور بلدية بداء
منطقة تبوك
 5 مباريات اليوم في انطلاق الجولة الـ 23 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
أبرز المواد
 العواد: التحرش الجنسي بالأطفال انتهاك جسيم لحقوقهم يجب التصدي له بكل الوسائل
أبرز المواد
 وزير الثقافة يوقع 3 اتفاقيات ومذكرة تفاهم لدعم مشروع المدينة الإعلامية
أبرز المواد
 نيابة عن خادم الحرمين الشريفين .. أمير الرياض يفتتح المنتدى الدولي للأمن السيبراني
أبرز المواد
 ماليزيا تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين مواطنيها
أبرز المواد
 الصين : 425 وفاة بسبب كورونا والمصابون أكثر من 20 ألف
أبرز المواد
 تطوير ملعب لبطولات الجولف في قلب الدرعية
أبرز المواد
2600 موظفة سعودية استفدن من دعم حضانة الأطفال “قٌرّة”

2600 موظفة سعودية استفدن من دعم حضانة الأطفال “قٌرّة”

أبرز المواد
“مركز الرصد الإسكاني” يصدر العدد الجديد من نشرة الإسكان الدورية.. ويستعرض نتائج القطاع خلال 2019

“مركز الرصد الإسكاني” يصدر العدد الجديد من نشرة الإسكان الدورية.. ويستعرض نتائج القطاع خلال 2019

أبرز المواد
وزير العدل: مدونة القضاء الجديدة ملزمة وليست مرشدة

وزير العدل: مدونة القضاء الجديدة ملزمة وليست مرشدة

أبرز المواد
محافظ حفر الباطن يتفقد سجن المحافظة

محافظ حفر الباطن يتفقد سجن المحافظة

المنطقة الشرقية

2600 موظفة سعودية استفدن من دعم حضانة الأطفال “قٌرّة”

2600 موظفة سعودية استفدن من دعم حضانة الأطفال “قٌرّة”
http://almnatiq.net/?p=828267
المناطق - الرياض

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن عدد الموظفات السعوديات المستفيدات من مراكز حضانات وضيافات الأطفال المعتمدة في مختلف مناطق المملكة بلغ 2607 مستفيدة، مؤكداً أن التسجيل في البرنامج مستمر طوال أيام العام، داعياً الأمهات اللاتي تنطبق عليهن الشروط إلى استكمال اجراءات التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج “قُرّة” عبر الرابط: https://qurrah.sa/
وأوضح، ان برنامج “قرّة” يهدف إلى دعم وزيادة نسبة مشاركة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، كما يعمل على تحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع حضانة الأطفال، مضيفاً أن البرنامج يوفر دعماً مالياً للأمهات بعد استيفاء الشروط اللازمة، كما أنه يساعدهن في البحث واختيار المراكز بشكل إلكتروني، ويُسهم في رفع جودة تلك الخدمات التي تُقدمها هذه المراكز.
وكان الصندوق قد أجرى تعديل على شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج “قرة”، وذلك للإسهام في تمكين المرأة في سوق العمل والاستقرار فيه. ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلاً من بلوغهما أربع سنوات كما كان في الشروط السابقة.
ووفقاً للتعديل الذي أجراه الصندوق على البرنامج، فإن الصندوق يساهم بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يساهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يساهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يساهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يساهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.
ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.
ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة “قرة” إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهم، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال .

 

انفوقرافيك ( qurra ==)

روابط ذات صلة

“مركز الرصد الإسكاني” يصدر العدد الجديد من نشرة الإسكان الدورية.. ويستعرض نتائج القطاع خلال 2019

“مركز الرصد الإسكاني” يصدر العدد الجديد من نشرة الإسكان الدورية.. ويستعرض نتائج القطاع خلال 2019
وزير العدل: مدونة القضاء الجديدة ملزمة وليست مرشدة

وزير العدل: مدونة القضاء الجديدة ملزمة وليست مرشدة
5 مباريات اليوم في انطلاق الجولة الـ 23 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

5 مباريات اليوم في انطلاق الجولة الـ 23 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*