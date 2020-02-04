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الاتحاد الأوروبي تعليقاً على خطة السلام الأميركية : لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 1967
http://almnatiq.net/?p=828270
المناطق - وكالات

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الثلاثاء أن الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط “لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا”

وقال بوريل في بيان إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 1967

كما شدد على أنه ينبغي البت في قضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

وكانتمنظمة التعاون الإسلامي رفضت في اجتماع لها الإثنين خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط. وقال المنظمة التي تضم 57 دولة والتي عقدت قمتها في مدينة جدة السعودية لمناقشة الخطة “ندعو كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع الخطة الأميركية أو التعاون في تنفيذها”.

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