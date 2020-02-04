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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8138.40 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8138.40 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8138.40 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8138.40 نقطة
http://almnatiq.net/?p=828280
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 25.71 نقطة ليقفل عند مستوى 8138.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 114 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 على تراجع.
وكانت أسهم شركات الفخارية، وساب للتكافل، وصناعة الورق، والأحساء، وعطاء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، وأسمنت أم القرى، وسدافكو، وجدوى ريت الحرمين، وأسمنت الجوف فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.96% و 9.98%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، وأسمنت الجوف، ومفيك ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 66.46 نقطة ليقفل عند مستوى 7503.60 نقطة، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 ألف سهم تقاسمتها 698 صفقة.

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