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لا يشكل خطراً على الصحة العامة ..

“البيئة”: تسجيل إصابة بإنفلونزا الطيور (H5N8) في الرياض

“البيئة”: تسجيل إصابة بإنفلونزا الطيور (H5N8) في الرياض
http://almnatiq.net/?p=828283
المناطق - الرياض
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في إحدى مشاريع الدواجن في منطقة الرياض، وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، مشيراً إلى أن هذه العترة تم تسجيلها في المملكة نهاية 2017م، وتمت السيطرة عليها، ولا تشكل خطراً على الصحة العامة.
وأوضح أبا الخيل، أن فرق الطوارئ الميدانية توجهت إلى الموقع مباشرة، بعد بلاغ وارد لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية، وباشرت تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8، وتمت السيطرة على بؤرة الإصابة.
وشدد المتحدث الرسمي، على جميع مشاريع الدواجن في المملكة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، داعياً مربي الدواجن من المواطنين إلى اخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديد خلال الفترة الحالية.
ودعا الدكتور عبدالله أبا الخيل، المواطنين في المملكة، إلى عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية، وذلك للوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض، وإبلاغ فرفة طوارئ الثروة الحيوانية على الرقم المجاني 8002470000، عند الاشتباه بالمرض أو ارتفاع معدل النقوق في الطيور.

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