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الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة

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الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة

الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=828286
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة أ. الدكتور علي عريشي وأعضاء المجلس وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن محمد القنفذي.
وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة جازان برئيس وأعضاء المجلس متمنيًا للجميع التوفيق.
واستمع الأمير محمد بن ناصر خلال اللقاء لشرح مفصل من أ. الدكتور عريشي عن مهام المجلس ودور المجلس بالمنطقة في تنمية وتنسيق العمل الأهلي في إطار مبادرة تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي بكافة المحافظات.

وأكد سمو أمير منطقة جازان على أهمية دور مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة لنشر ثقافة العمل الأهلي والتوعية بأهمية الجمعيات الأهلية، مثمناً سموه الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بمنطقة جازان د. العريشي عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه غير المحدود للجمعيات بالمنطقة، مؤكداً حرصه وأعضاء المجلس على العمل بجد وإخلاص في كل ما يحقق الارتقاء بالعمل الخيري بالمنطقة بإذن الله.
وفي نهاية الاستقبال تسلّم سموه من رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة تقريرا تعريفيا عن اعمال وأداء المجلس ومهامه.

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