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فيصل بن نواف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فيصل بن نواف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
http://almnatiq.net/?p=828289
الجوف - محمد الحسن

شهد أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، توقيع مذكرة تعاون بين جامعة الجوف وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهدف التعاون في نشر الوعي الفكري والثقافي المنبثق من ثقافة الحوار والمستند إلى الضوابط الشرعية والوطنية وقيم المجتمع .

ووقع المذكرة مدير الجامعة المكلف أ.د / بدر الزراع، ومن جانب الهيئة معالي رئيسها أ.د/ عبدالرحمن السند، بمكتب سمو أمير المنطقة.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون والتكامل بما يخدم المجتمع ويترجم تطلعات وتوجيهات القيادة، ونشر الوعي وثقافة الوسطية والاعتدال والمنهج الشرعي وفق ما يقتضيه كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما تتيح المذكرة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الاستفادة من إمكانات الجامعة في مجالات الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وفتح قنوات الحوار واللقاءات مع طلاب وطالبات الجامعة .
كما تشمل الاتفاقية مجالات عدة كالبحث العلمي والاتصال المعرفي وتنمية المهارات والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات بالإضافة إلى خدمة المجتمع وتطوير وتحسين البنية التحتية وتقنية المعلومات.
من جانبه، رفع مدير الجامعة المكلف، خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة لدعمه المستمر لمسيرة الجامعة لتحقق أهدافها وفق رعاية وتوجيهات ورؤية القيادة الحكيمة أيدها الله .

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