احدث الأخبار

نائب أمير المدينة يفتتح مقر جمعية ” توافق” للإصلاح الأسري
أبرز المواد
 أمانة عسير تنجز 45 ٪ من مشروع سما أبها بأكثر من 13 مليون ريال
منطقة عسير
 أمانة عسير تجمل أبها ب٩٦٠٠٠ زهرة موسمية و٦٤ ألف م2 من المسطحات الخضراء في 7 أيام
منطقة عسير
 مدني الباحة يحذر من المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول
أبرز المواد
 الوحدة الشاملة لفرع وزارة العمل بالوجه تنفذ ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان
منطقة تبوك
 أمانة الجوف تضبط مستودع مخالف
منطقة الجوف
 أرامكو السعودية تدعو لتعزيز الدور الحيوي للأمن السيبراني في صناعة الطاقة
أبرز المواد
 مجمع “إرادة ” يدشن عيادة العلاج الأسري لتعزيز برامج تأهيل المتعافين
منطقة الرياض
 كلية الاتصالات بالرياض تستضيف لقاء ” ريادة “
منطقة الرياض
 الاتصال الموحد 1933″ بالشؤون الإسلامية ينهي حل أكثر من 14043 بلاغاً
منطقة الرياض
 فيصل بن نواف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أبرز المواد
 الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة
أبرز المواد
نائب أمير المدينة يفتتح مقر جمعية ” توافق” للإصلاح الأسري

نائب أمير المدينة يفتتح مقر جمعية ” توافق” للإصلاح الأسري

أبرز المواد
أمانة عسير تنجز 45 ٪ من مشروع سما أبها بأكثر من 13 مليون ريال

أمانة عسير تنجز 45 ٪ من مشروع سما أبها بأكثر من 13 مليون ريال

منطقة عسير
أمانة عسير تجمل أبها ب٩٦٠٠٠ زهرة موسمية و٦٤ ألف م2 من المسطحات الخضراء في 7 أيام

أمانة عسير تجمل أبها ب٩٦٠٠٠ زهرة موسمية و٦٤ ألف م2 من المسطحات الخضراء في 7 أيام

منطقة عسير
مدني الباحة يحذر من المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول

مدني الباحة يحذر من المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول

أبرز المواد

كلية الاتصالات بالرياض تستضيف لقاء ” ريادة “

كلية الاتصالات بالرياض تستضيف لقاء ” ريادة “
http://almnatiq.net/?p=828296
المناطق - الرياض
استضافت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض صباح اليوم الثلاثاء  اللقاء التعريفي لبرامج ريادة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث بدأ اللقاء بايضاح من مدير فرع ريادة ببمنطقة الرياض  الاستاذ عبدالله المحيميد , حيث أستهل المحيميد حديثه عن دور المعهد في دعم الشباب اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص وظيفيه من خلال برامجها المتعددة ,
وبين المحيميد بأن المعهد يقوم بدعم  المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتناولها بالشرح وكيفية الحصول عليها وماهي الفئات المستهدفة التي يمكنها الاستفادة من كل برنامج ,مبينا أنه يمكن الحصول عليها من خلال التقديم على الموقع الالكتروني لريادة ,بعد ذلك تحدث  الأستاذ خالد المزعل مندوب بنك التنمية الاجتماعية عن البنك ودعمه للمشاريع وشروط البنك كاملة مشيرا إلى أن البنك يدعم المشاريع الناشئة بمبلغ 300000 ريال والجامعيين 500000 ريال والتميز يصل الدعم إلى أربعة ملايين .
وتخلل اللقاء مداخلات واسأله للراغبين بالدعم وتم إجابة جميع الأسئلة معربين عن سعادتهم بهذا اللقاء المفيد .

روابط ذات صلة

أرامكو السعودية تدعو لتعزيز الدور الحيوي للأمن السيبراني في صناعة الطاقة

أرامكو السعودية تدعو لتعزيز الدور الحيوي للأمن السيبراني في صناعة الطاقة
مجمع “إرادة ” يدشن عيادة العلاج الأسري لتعزيز برامج تأهيل المتعافين

مجمع “إرادة ” يدشن عيادة العلاج الأسري لتعزيز برامج تأهيل المتعافين
الاتصال الموحد 1933″ بالشؤون الإسلامية ينهي حل أكثر من 14043 بلاغاً

الاتصال الموحد 1933″ بالشؤون الإسلامية ينهي حل أكثر من 14043 بلاغاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*