كلية الاتصالات بالرياض تستضيف لقاء ” ريادة “

المناطق - الرياض

استضافت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض صباح اليوم الثلاثاء اللقاء التعريفي لبرامج ريادة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث بدأ اللقاء بايضاح من مدير فرع ريادة ببمنطقة الرياض الاستاذ عبدالله المحيميد , حيث أستهل المحيميد حديثه عن دور المعهد في دعم الشباب اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص وظيفيه من خلال برامجها المتعددة ,

وبين المحيميد بأن المعهد يقوم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتناولها بالشرح وكيفية الحصول عليها وماهي الفئات المستهدفة التي يمكنها الاستفادة من كل برنامج ,مبينا أنه يمكن الحصول عليها من خلال التقديم على الموقع الالكتروني لريادة ,بعد ذلك تحدث الأستاذ خالد المزعل مندوب بنك التنمية الاجتماعية عن البنك ودعمه للمشاريع وشروط البنك كاملة مشيرا إلى أن البنك يدعم المشاريع الناشئة بمبلغ 300000 ريال والجامعيين 500000 ريال والتميز يصل الدعم إلى أربعة ملايين .

وتخلل اللقاء مداخلات واسأله للراغبين بالدعم وتم إجابة جميع الأسئلة معربين عن سعادتهم بهذا اللقاء المفيد .