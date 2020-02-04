مجمع “إرادة ” يدشن عيادة العلاج الأسري لتعزيز برامج تأهيل المتعافين

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دشن المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني وعدداً من مسؤولي المجمع أمس الثلاثاء عيادة العلاج الأسري بمنزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة والتي تهدف إلى تحسين وتوطيد العلاقات الأسرية للمتعافين من الإدمان، وإدراج الأسر في البرنامج التأهيلي بما يسهم في زيادة الفاعلية لاستفادة المتعافي منه، وكذلك تعزيز التواصل بعد خروج المتعافي من المجمع.

كما دشن د. القحطاني الفيلم التعريفي حول خدمات التعافي والذي يهدف إلى تثقيف المتعافين من الإدمان للاستفادة من برامج منتصف الطريق والرعاية اللاحقة، وشاهد عرضاَ عن المشاريع التحسينية وأبرز الإحصاءات والبرامج للعام 2019م، والتي تضمنت برنامج حمل الرسالة، وبرنامج أصدقاء المتعافين (ثمار)، وبرنامج العودة من الانتكاسة، وبرنامج الاستشارات المهنية، وأخيرا برنامج التدخل وقت الأزمات.

بعد ذلك عقد اجتماع المجلس التنفيذي وتم خلاله مناقشة عدد من البرامج التطويرية، وشهد الاجتماع مشاركة عدد من المتعافين الذين قدموا مقترحات بهدف تحسين برامج زيادة الدافعية لمرضى الإدمان المنومين داخل المجمع.

وأكد الدكتور القحطاني أن عيادة العلاج الأسري تعتبر خطوة رائعة جدا وأن هناك حاجة ماسة لهذه العيادة في منزل منتصف الطريق، وذلك لوجود مشكلة كبيرة تتمثل في حاجة المتعافي لدعم أسرته بعد انتهاء برنامجه التأهيلي، ما يؤدي إلى زيادة نسبة انتكاسته بشكل أكبر، وأن المجمع يعول على العيادة كثيراً في دعم برامج التعافي، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي نفذها القائمون على منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة والتي سيكون لها أثراً كبيراً على المستفيدين من الخدمات.