أمانة الجوف تضبط مستودع مخالف

الجوف - محمد الحسن

ضبط مراقبي إدارة الرقابية الصحية بأمانة الجوف مستودع غير مرخص و مخالف، وذلك خلال جولاتها الرقابية على الأسواق بمدينة سكاكا حيث تم الاشتباه بمستودع غير مرخص ومخالف يتم استخدامه لتخزين المواد الغذائية والمواد الصحية .

وعلى الفور وقفت إدارة الرقابة الصحية على الموقع وباشرت إغلاق المستودع بعد ثبوت مخالفته وتم مصادرة كافة محتويات المستودع الذي يفتقر لأدني متطلبات الاشتراطات الصحية ، وتم إتلاف محتويات المستودع من المواد الغذائية والمواد الصحية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وأفادت أمانة منطقة الجوف أن حملات المتابعة الصحية للمحلات التجارية والمنشآت ذات العلاقة ومنافذ تخزين وتداول الأغذية تتم وفق جدول زمني حفاظاً على صحة المستهلكين والعمل على تصحيح أوضاع المحال المخالفة وعدم التهاون في ذلك .

هذا وتستكمل أمانة منطقة الجوف الإجراءات النظامية بحق المخالفين ، وتدعو الجميع للإبلاغ عن الملاحظات الصحية على مدار الساعة بالاتصال على مركز خدمات العملاء 940 .