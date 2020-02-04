الوحدة الشاملة لفرع وزارة العمل بالوجه تنفذ ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان

المناطق - تبوك

نفذت وحدة الخدمات الشاملة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الوجه اليوم ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يقام خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام وذلك بالتعاون مع مركز الرعاية الصحية الأولية بحي الخالدية بالمحافظة.

وأوضحت مديرة وحدة الخدمات الشاملة بمحافظة الوجه آلاء ناصر بديوي أن هذه الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الفردي والمجتمعي بكيفية التعامل مع مرض السرطان والوقاية منه بالكشف المبكر والحصول على اللقاحات، مبيناً أن التثقيف الصحي من خلال المشاركة في تفعيل الأيام الصحية العالمية يعد من الضرورات المجتمعية والمسؤوليات الاجتماعية التي تتفاعل معها جميع الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.