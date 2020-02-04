مدني الباحة يحذر من المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول

المناطق - الباحة

أهاب الدفاع المدني بالباحة بجميع المواطنين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات وضرورة مراقبة الأطفال من قبل ذويهم أثناء التنزه في تلك المواقع . وذلك نظرًا لما تشهده منطقة الباحة من التقلبات الجوية وبناءً على التنبيهات المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تشير بمشيئة الله تعالى إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

ودعا المتحدث الرسمي لدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس المواطنين والمقيمين إلى زيارة حسابات الدفاع المدني على مواقع التواصل الإجتماعي للإطلاع على الإرشادات والتعليمات التي يجب إتخاذها في مثل هذه الحالات كذلك من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية.

مذكرا الجميع بأنهم في خدمة الجميع على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة.