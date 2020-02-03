أمانة عسير تجمل أبها ب٩٦٠٠٠ زهرة موسمية و٦٤ ألف م2 من المسطحات الخضراء في 7 أيام

المناطق - أبها

زرعت أمانة منطقة عسير، ٩٦٠٠٠ زهرة موسمية، ورفعت مساحات الرقعة الخضراء إلى ٦٤٠٠٠ مترا في مدينة أبها خلال أسبوع، في سياق برنامجها لتحسين جودة الحياة والقضاء على التشوهات البصرية، وخلق مناخ صديق للبيئة تطبيقا لمبادرات جودة الحياة وفقا للرؤية السعودية وبرنامج التحول الوطني.

و كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عن زراعة زهور موسمية متنوعة و٤٠٠٠ متر من النجيل الأخضر و تقليم نحو 340 شجرة و تشذيب ٣٦٠٠٠ ألف مترا لعدد من المسطحات إلى جانب تعشيب ٦٠٠٠٠ مترا في مواقع متفرقة من أبها، شملت الحدائق و الساحات و الميادين .

و بلغ بذلك حجم الإرتفاع بالمسطحات الخضراء في أسبوع واحد إلى ٦٤٠٠٠ مترا ، فيما بلغ طول شبكات الري التي تم تركيبها 13,400 م2.

وأكد أمين عسير ،بأن الهدف من جهود الأمانة يتمثل في خدمة المجتمع، وخلق مناخ ومواقع صديقة للبيئة ومضادة للتلوث في اطار خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية.