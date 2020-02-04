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أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية حقوق الإنسان ولجنة إصلاح ذات البين

أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية حقوق الإنسان ولجنة إصلاح ذات البين
http://almnatiq.net/?p=828333
المناطق - بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة ولجنة إصلاح ذات البين بالقصيم “عفو” , بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان,

 

ووقع المذكرة من جانب الجمعية المشرف العام على فرع الجمعية بالقصيم الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشريدة ، ويمثل اللجنة مساعد المدير التنفيذي سالم بن محمد العمري, وتهدف المذكرة إلى تنمية الواقع الحقوقي الأسري في المملكة والإسهام في معالجة القضايا الأسرية والتحديات التي تواجه الأسرة السعودية وتهدد استقرارها ، والتعاون فيما بين الجمعية واللجنة في إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والحملات التوعوية لنشر الثقافة الحقوقية الأسرية.

 

ورحّب سمو أمير القصيم في بداية الاستقبال بالدكتور الشريدة، وكافة أعضاء فرع الجمعية بالمنطقة،  متمنياً للجميع دوام التوفيق , مؤكداً أهمية تفعيل مثل هذه المذكرات ، التي تبرز دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في حفظ الجانب الحقوقي الإنساني في حياته ومجتمعه وفق كتاب الله وسنة نبيه الكريم محمد صلَ الله عليه وسلم , وإظهار العمل بوجه مشرف لديننا ومنهجنا هو ما تحرص على تطبيقه القيادة الرشيدة في إحقاق الحق والسعي بالإصلاح بين الناس.

وتسلم سموه خلال الاستقبال التقرير العام المتعلق بأعمال فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة , والخدمات التي تقدمها الجمعية , وما تسعى لتقديمه من خدمات وما حققته من إنجازات

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