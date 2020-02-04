المناطق - تبوك

تنطلق بعد غدٍ الخميس بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك منافسات “دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم ٢٠٢٠ والتي يشارك فيها ٢٠ فريقاً من أحياء مدينة تبوك تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية وحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية والقطاعات الخاصة.

وتم تقسيم الفرق إلى مجموعات بناءً على قرعة البطولة لتي اجريت الشهر الماضي فيما تتواصل منافسات الدور التمهيدي لمدة ثلاثين يوما المقبلة يتأهل من خلالها فريقان عن كل مجموعة إلى دور الـ 16 الذي سيتم تحديد مواعيد إقامة مبارياته في وقت لاحق.

وأكد رئيس مجلس إدارة رابطة فرق الأحياء محمد بن حمود الشهري أهمية هذه البطولة التي تأتي تحت رعاية الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وتنطلق أولى فعالياتها في تمام الساعة الرابعة من مساء الخميس من العام ٢٠٢٠ م في دعم الحراك الرياضي بالمنطقة .

وقال إنه منذ تدشين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الهوية الجديدة لرابطة دوري فرق الأحياء لكرة القدم بالمملكة ومنافسات الموسم الرياضي والجميع يعمل نحو تحقيق توسيع وتطوير كرة القدم في منطقة تبوك بما يتماشى مع أهداف اتحاد الرياضة للجميع في زيادة ممارسي الرياضة والنشاط البدني في المملكة الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع برنامج جودة الحياة وذلك ضمن برامج رؤية المملكة لعام 2030.