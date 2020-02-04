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تكريم الطلاب المتفوقين بثانوية الفياض بمحافظة طبرجل

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تكريم الطلاب المتفوقين بثانوية الفياض بمحافظة طبرجل

تكريم الطلاب المتفوقين بثانوية الفياض بمحافظة طبرجل
http://almnatiq.net/?p=828339
المناطق - الجوف

أقامت مدرسة الفياض الثانوية بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف صباح اليوم حفل تكريم للطلاب المتفوقين خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام بحضور مشرف النشاط الطلابي بطبرجل الاستاذ عبدالله خميس المخيمر .
وبدأ الحفل بكلمة من قائد المدرسة الاستاذ عبدالعزيز عايد المزودي رحب فيها بالحضور مهنئاً الطلاب المتفوقين على جهودهم التي أثمرت في تميزهم الدراسي .. كما قدم شكره للراعي الرسمي لهذا الحفل مؤسسة حمود عازم الدغيشم على دعمه لتكريم وتحفيز أبنائنا الطلاب .

وكُرِّم الطلاب المتفوقين بخطابات شكر وجوائز نقدية مقدمة من مؤسسة حمود عازم الدغيشم .. كما تسلم الراعي الرسمي درع تذكاري بهذه المناسبة .
وفي ختام التكريم القى مشرف النشاط بالمكتب كلمة عبر فيها عن مشاعره خلال مشاركته الطلاب المتفوقين يوم حصاد ثمار تفوقهم خلال الفصل الدراسي الأول مجزياً شكره لكل من أسهم في تعليمهم .
وأضاف بأن هذا التكريم انما هو دافع لمزيد من الجد والاجتهاد لمواصلة التحصيل العلمي ، مثمناً جهود المدرسة من قائد ورائد نشاط ومرشد طلابي ومعلمين في تحقيق هذا التكريم المميز .
وقدم شكره لرجل الأعمال الاستاذ حمود عازم الدغيشم على مايقدمه من دعم سخي لأبنائه لتحفيزهم وحثهم على الجد والاجتهاد ليساهمون في المستقبل القريب في بناء الوطن .

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