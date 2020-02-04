محافظ بني حسن يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة

المناطق - الباحة

التقى محافظ بني حسن بمنطقة الباحة خضر بن عبدالرحمن الغامدي اليوم بمكتبه بالمحافظه رئيس المجلس البلدي في المحافظة عبدالوهاب عبدالله الزهراني, ونائب المجلس علي بن شباب الزهراني وأعضاء المجلس .

وجرى خلال اللقاء، بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة للأهالي، كما تم الاطلاع على التقرير السنوي لأعمال المجلس، فيما قدم المحافظ بعض الرؤى حول المحافظة.

واستعرض الزهراني, رؤية المجلس، مبينًا أن الزيارات ستتكرر لكل الجهات الخدمية بما يحقق وضع خطط في تنمية المحافظة وقراها، مشيدًا بما قدمه المحافظ من رؤى وأهداف كلها تصب في مصلحة المواطن والمحافظة.