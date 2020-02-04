مدير مرور الجوف يلتقي المنسق لمكافحة التبغ

المناطق - الجوف

التقى مدير مرور منطقة الجوف العقيد نهار بن عبد المحسن العنزي في مكتبة منسق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ محمد بن صالح المقاود وعضو اللجنة محمد بن صالح القرينيس حيث تم النقاش حول تفعيل اللائحة التنظيمية لمكافحة التبغ .

حيث يمثل تعاطي التبغ خطرًا يهدد الجميع، بغض النظر عن نوع الجنس والسن والعرق والخلفية الثقافية أو التعليمية،

ويتسبب في المعاناة والمرض والوفاة ويؤدي إلى تردي الأسر والاقتصادات الوطنية في زيادة الفقر.

حيث قدم العنزي شكره لمنسق مكافحة التبغ وأعضاء اللجنة متمنين للجميع السلامة