مدير جامعة تبوك : الطالب الجامعي المحور الرئيس في العملية التعليمية

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التقى معالي مدير جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي اليوم طلاب الجامعة بحضور عدد من وكلاء الجامعة وذلك على مسرح معالي الدكتور عبد العزيز العنزي – رحمه الله – بكلية الطب بتبوك.

وفي بداية اللقاء رحب معالي مدير الجامعة بالطلاب مؤكدًا أن الجامعة حريصة كل الحرص على كل ما ينفع الطلاب وأن الأبواب مفتوحة لجميع الطلاب لتيسير أمورهم وفق التعليمات والأنظمة.

ثم استعرض معاليه دعم القيادة الرشيدة واهتمامها وتوجيهاتها ومتابعتها المستمرة لمراحل تكوين الجامعة وانطلاقتها وتطلعاتها مقدمًا شكره لله تعالى أولا، ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله – على ما حظيت به الجامعة وما ينتظره شباب الوطن من مستقبل واعد في ظل عطاءات الرؤية الوطنية المباركة 2030 كما تقدم معاليه بالشكر الجزيل لسمو أمير منطقة تبوك.

وأشار معاليه خلال اللقاء إلى أن إستراتيجية الجامعة وبفضل من الله تعالى تتقاطع أهدافها مع رؤية الوطن 2030 وهو ما يعزز حضور الجامعة وإسهامها الوطني في تحقيق الرؤية السعودية المباركة مؤكدًا أن الجامعة ماضية في تفعيل شراكتها المجتمعية وترسيخ دورها التكاملي مع جميع قطاعات المجتمع ومؤسساته.

واستعرض الدكتور ” الذيابي ما تحقق للجامعة من اعتمادات أكاديمية وتميز وريادة في عدد من المجالات التعليمية والبحثية، وما حققه طلاب وطالبات الجامعة من بصمات متميزة في المسابقات المحلية والدولية، كما تحدث معاليه عن أبرز مجالات الأنشطة التي يمكن للطالب أن يستثمر فيها وقته، ويصقل مواهبه، حيث يستفيد مما يقام من فعاليات وندوات ولقاءات، وما ينظم من زيارات داخلية خارجية، وما يقدم من مبادرات ومشروعات خدمية وتنافسية.

وقدم معاليه محورًا خاصًّا حول بيئة الجامعة المتكاملة، مشيرًا إلى ما تحتضنه المدينة الجامعية من مرافق خدماتية، وصروح تعليمية وبحثية وترفيهية، ومعامل تطبيقية، داعيًا الطلاب إلى استغلال هذه المرافق بالشكل الأمثل، مؤكدًا أهمية تحقيق مبدأ التعلم المستمر والذاتي والتحولات الجديدة في التعليم التي تركز على التعليم المعتمد على الطالب، خاصة مع توفر مصادر التعلّم المختصة، موضحًا أن الطالب يمثل محور العملية التعليمية والركن الأساس داخل الجامعة، وأن هذا الاهتمام يتم بتطوير الطالب من خلال الخطة الإستراتيجية للجامعة، وما تهدف إليه في النهاية من تخريج طالب منافس ومنتج، مبينًا معاليه أن البداية تنطلق منذ يوم التهيئة للطلبة الجدد، حيث تبدأ الجامعة بتطوير الطالب وبنائه ليكون كفاءة بشرية يراهن عليها في سوق العمل منذ حصوله على القبول واستقباله ببرامج تهيئة لتعريفه ببيئة الجامعة وتهيئته للوائح الجامعية.

وفي ختام لقائه مع الطلاب شدد معاليه على أهمية مشاركة الطلاب الفاعلة في جميع خطط ومشروعات الجامعة، وأن يُصبح الطالب شريكًا حقيقيًّا ومحورًا أساسًا في أنشطتها ومبادراتها.