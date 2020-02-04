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انطلاق الحملة الخليجية الخامسة للتوعية بالسرطان تحت شعار (40×40)

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انطلاق الحملة الخليجية الخامسة للتوعية بالسرطان تحت شعار (40×40)

انطلاق الحملة الخليجية الخامسة للتوعية بالسرطان تحت شعار (40×40)
http://almnatiq.net/?p=828358
المناطق - واس

أعلن رئيس اللجنة التنفيذية للحملة الخليجية للتوعية بالسرطان الدكتور صالح العثمان، انطلاق الحملة الخليجية الخامسة للتوعية بالسرطان وسبل الوقاية منه تحت شعار (40×40) والتي تستمر طيلة شهر فبراير، بهدف رفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع بعوامل المسببة للسرطان وأهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي للوقاية منه بالإضافة إلى نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر عنه في سبيل رفع فرص التعافي منه بإذن الله.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه اليوم المركز الخليجي لمكافحة السرطان بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان تحت إشراف وزارات الصحة بدول الخليج ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون وبالشراكة مع وزارة التعليم، بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
ودعا الدكتور العثمان المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة المبادرة بالكشف المبكر للحد من هذا المرض، لافتاً الانتباه إلى أن الدراسات العلمية تشير إلى أن 40% من السرطان يمكن الوقاية منها باتباع نمط غذائي صحي وممارسة الرياضة و 40% من السرطان يمكن التعافي منها اذا ما تم اكتشفها بمراحل مبكرة وتم علاجها.
وبيّن رئيس اللجنة التنفيذية للحملة الخليجية للتوعية بالسرطان أن هذه الحملة تأتي استمرارا للنجاحات الكبير التي حققتها في الأعوام الماضية والدور الفاعل، الذي قامت به إمارات المناطق ، ووزارات الصحة الخليجية ومشاركة وزارة التعليم بالمملكة الذي كان له الأثر الكبير في إيصال رسالة الحملة.
يشار إلى أن الحملة الخليجية الخامسة للتوعية بالسرطان وسبل الوقاية منه يشارك فيها أكثر من 400 جهة حكومية ومؤسسة تعليمية إلى جانب العديد من الجمعيات الأهلية (ذات النفع العام) بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ سيتم تنفيذ معارض وبرامج توعوية بالمدارس والمستشفيات، إلى جانب بث رسائل ومقاطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال الوسم #لا_تقول_بعدين .

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