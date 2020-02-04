الأمير خالد: رالي حائل يعود للرزنامة العالمية من العام القادم

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كشف رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل عن عودة رالي حائل الدولي للرزنامة الدولية للراليات العالمية اعتباراً من العام القادم كجولة عالمية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الإتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية ظهر يوم الثلاثاء في فندق الملينيوم لانطلاق رالي حائل نيسان 2020 بحضور عدد من المتسابقين في جميع الفئات المشاركة.

وأضاف الأمير خالد: “إن رالي حائل هذا العام يعتبر أول جولة من جولات الراليات السعودية، وسيعود لروزنامة الراليات العالمية، ورالي حائل هذا العام تحت مراقبة الإتحاد الدولي للسيارات، وأضاف رالي حائل: “حضي الرالي بدعم كبير من سمو أمير المنطقة ونائبه منذ اطلاقته قبل 14 عاما، ولازال هذا الدعم مستمرا”.

وقال رئيس الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: “إن الإتحاد لدية برامج ومبادرات عدة لدعم المتسابقين منها الدورات والاستضافات التي تشمل السائقين والملاحين وإعداد برامج تثقيفية لتأهيل المتسابقين من جميع النواحي من تجهيزات وكيفية الحصول على رعاة، وأضاف رئيس الاتحاد: هناك مبادرات تستهدف الشباب والأطفال عبر تعاون مع وزارة التعليم لبث ثقافة رياضة السيارات، وخلال الخمس سنوات القادمة سيكون لدى الاتحاد بنى تحتية من الكوادر المؤهلة وقاعدة قوية من شباب الوطن التي تنافس في المحافل العالمية باسم هذا الوطن الغالي”.

وقال خلال المؤتمر المتسابق يزيد الراجحي بأن رالي حائل جعلني أعشق الراليات الصحراوية وهو انطلاقتي نحوها، وهذا العام مشارك بسيارة تويوتا التي تطورت كثيراً، والاتحاد الدولي يحاول المساواة بين السيارات في جميع السباقات.

وقال المتسابق سلمان الشمري في مداخلة خلال المؤتمر: إن رالي حائل كل عام أصعب من السنة التي قبلها لاحتوائه على تضاريس متنوعة، وجهزت سيارتي للمشاركة برالي هذا العام ومشاركتي في رالي دكار أكسبتني خبرة في الاعطال وكيفية تجنبها.

وقال المتسابق عبدالمجيد الخليفي شاركت في حائل ٨ سنوات، واحرزت الثالث ومشاركتي برالي دكار الدراجين اكسبتني خبرة كبيرة، وقال المتسابق مطير الشمري بطل تي ١ المحلي بان مشاركته في هذه الفئة تأتي لإمكانيته المحدودة في السابق، واستطعنا أن ننافس خلال السنوات الماضية وتمنيت المشاركة في رالي دكار ولكنني لم أتمكن.