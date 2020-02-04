احدث الأخبار

الأرصاد” تنبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 اجتماع تنسيقي للطائرات المشاركة برالي حائل نيسان 2020
الرياضة
 مجلس “تعليم الجوف” يوصي بإقامة معرض للتحول الرقمي بالمدارس
منطقة الجوف
 محافظ “هيئة الاتصالات”: المملكة الأولى على مستوى دول العشرين من حيث الامتداد الآمن في أسماء النطاقات (DNSSEC)
أبرز المواد
 السفير الإيراني في العراق: إيران تريد حل الخلافات مع السعودية والإمارات بأسرع وقت يمكن.
أبرز المواد
 القبض على متحرش بامرأة في أحد أسواق وادي الدواسر
منطقة الرياض
 الأمير خالد: رالي حائل يعود للرزنامة العالمية من العام القادم
أبرز المواد
 الوزير الجبير يستعرض مع مسؤول ألماني مستجدات القضايا الإقليمية والدولية
أبرز المواد
 الهيئة العامة للصناعات العسكرية تدعو الشركات الإسراع في إصدار التراخيص المناسبة
أبرز المواد
 انطلاق الحملة الخليجية الخامسة للتوعية بالسرطان تحت شعار (40×40)
أبرز المواد
 ديوان المظالم يطلق العدد الأول لمجلته العلمية المتخصصة في القضاء والقانون الإداري
أبرز المواد
 مدير جامعة تبوك : الطالب الجامعي المحور الرئيس في العملية التعليمية
منطقة تبوك
الأرصاد” تنبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

الأرصاد” تنبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
اجتماع تنسيقي للطائرات المشاركة برالي حائل نيسان 2020

اجتماع تنسيقي للطائرات المشاركة برالي حائل نيسان 2020

الرياضة
مجلس “تعليم الجوف” يوصي بإقامة معرض للتحول الرقمي بالمدارس

مجلس “تعليم الجوف” يوصي بإقامة معرض للتحول الرقمي بالمدارس

منطقة الجوف
محافظ “هيئة الاتصالات”: المملكة الأولى على مستوى دول العشرين من حيث الامتداد الآمن في أسماء النطاقات (DNSSEC)

محافظ “هيئة الاتصالات”: المملكة الأولى على مستوى دول العشرين من حيث الامتداد الآمن في أسماء النطاقات (DNSSEC)

أبرز المواد

السفير الإيراني في العراق: إيران تريد حل الخلافات مع السعودية والإمارات بأسرع وقت يمكن.

السفير الإيراني في العراق: إيران تريد حل الخلافات مع السعودية والإمارات بأسرع وقت يمكن.
http://almnatiq.net/?p=828382
المناطق - وكالات

صرح السفير الإيراني في العراق لوكالة الأنباء العراقية الرسمية في مقابلة نشرت الثلاثاء أن بلاده تريد حل الخلافات مع السعودية والإمارات بأسرع وقت يمكن.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني كان أكد، في مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية من طهران، الشهر الماضي، أن بلاده لا تزال على استعداد للحوار مع واشنطن شريطة رفع العقوبات أولاً.

وقال ظريف: “بالنسبة لنا، لا يهم من يجلس في البيت الأبيض، ما يهم هو كيف يتصرف.. يمكن لإدارة ترمب تصحيح ماضيها والعودة إلى طاولة المفاوضات. ما زلنا على طاولة المفاوضات، هم الذين غادروا”.

فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن “المفاوضات ليست شيئاً سيئاً”، لافتاً إلى أنه “بعد كل حرب يجب أن تكون هناك مفاوضات”.

وأوضح ظريف، الثلاثاء، أن “الدبلوماسية أداة لخفض التكاليف ولتتويج الجهود المبذولة”، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية.

يذكر أن طهران كانت قالت أكثر من مرة إنها لن تتفاوض مع واشنطن، آخرها على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الذي ذكر في مؤتمر صحافي الاثنين أن “إيران لم ولن تجري أي نوع من المفاوضات الثنائية مع الأميركيين وهذه هي سياستنا”.

“ترمب: لا شكراً”
ورداً على ظريف، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تغريدة على حسابه في “تويتر” وقتها: “وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده تريد التفاوض مع الولايات المتحدة، ولكنها تريد رفع العقوبات.. لا شكراً”، ثم أعاد التغريدة نفسها باللغة الفارسية.

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران منذ عام 2018، عندما أعلن ترمب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران، وفرض عقوبات صارمة كبّلت الاقتصاد الإيراني. كما ازدادت التوترات بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بضربة أميركية يوم 3 يناير 2020 في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد.

وتقول الولايات المتحدة إنها عازمة على مكافحة النفوذ الإيراني في المنطقة وفرضت عقوبات استهدف بعضها الحرس الثوري الإيراني.

روابط ذات صلة

محافظ “هيئة الاتصالات”: المملكة الأولى على مستوى دول العشرين من حيث الامتداد الآمن في أسماء النطاقات (DNSSEC)

محافظ “هيئة الاتصالات”: المملكة الأولى على مستوى دول العشرين من حيث الامتداد الآمن في أسماء النطاقات (DNSSEC)
الأمير خالد: رالي حائل يعود للرزنامة العالمية من العام القادم

الأمير خالد: رالي حائل يعود للرزنامة العالمية من العام القادم
الوزير الجبير يستعرض مع مسؤول ألماني مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

الوزير الجبير يستعرض مع مسؤول ألماني مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*